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20.03.2020 14:00
Рубрика: Власть

Песков подтвердил подготовку телесаммита G20 по коронавирусу

Текст: Кира Латухина
Саммит "двадцатки", посвященный борьбе с коронавирусом, готовится, и пройдет он в новом формате, подтвердили в Кремле.
Фото: istock/ ser-alim Фото: istock/ ser-alim
Фото: istock/ ser-alim

"Да, действительно, есть такая инициатива от председательствующей страны в "двадцатке", это Саудовская Аравия", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По дипломатическим каналам ведется согласование всех параметров. И технических - организация видеосвязи, и содержательных. "Это будет первый такой опыт", - напомнил Песков.

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Пока речь идет о проведении телесаммита для обсуждения одного вопроса - ситуации, связанной с коронавирусом, и мер противодействия ему. На вопрос о том, будут ли лидеры затрагивать экономические последствия падения цены на нефть, пресс-секретарь главы государства сказал, что все будет зависеть от того, какие вопросы участники захотят поднимать - ведь они вольны говорить о том, что считают необходимым.

Пока непонятно, в каком режиме пройдет этот саммит, будет ли он открытым или закрытым для СМИ. "Это первый уникальный опыт, до этого подобных форматов не проводилось", - напомнил Песков. Так что вопросы, касающиеся освещения мероприятия в СМИ, еще даже не обсуждались.

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