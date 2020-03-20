Песков подтвердил подготовку телесаммита G20 по коронавирусу

"Да, действительно, есть такая инициатива от председательствующей страны в "двадцатке", это Саудовская Аравия", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По дипломатическим каналам ведется согласование всех параметров. И технических - организация видеосвязи, и содержательных. "Это будет первый такой опыт", - напомнил Песков.

Пока речь идет о проведении телесаммита для обсуждения одного вопроса - ситуации, связанной с коронавирусом, и мер противодействия ему. На вопрос о том, будут ли лидеры затрагивать экономические последствия падения цены на нефть, пресс-секретарь главы государства сказал, что все будет зависеть от того, какие вопросы участники захотят поднимать - ведь они вольны говорить о том, что считают необходимым.

Пока непонятно, в каком режиме пройдет этот саммит, будет ли он открытым или закрытым для СМИ. "Это первый уникальный опыт, до этого подобных форматов не проводилось", - напомнил Песков. Так что вопросы, касающиеся освещения мероприятия в СМИ, еще даже не обсуждались.