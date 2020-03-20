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20.03.2020 14:06
Рубрика: Власть

Песков рассказал о наращивании производства медицинских масок

Текст: Кира Латухина

Россия наращивает производство медицинских масок и "санитайзеров", заявили в Кремле. Соответствующие предприятия работают круглосуточно.

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы/РИА Новости
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Для тех, кто работает с больными, обслуживает население, забирает анализы, стоит на границе, встречает пассажиров самолетов и других транспортных средств из опасных в плане коронавируса стран, никаких проблем нет, они обеспечиваются этими средствами в первую очередь, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас все страны сталкиваются с дефицитом и всех этих гелей для рук, "санитайзеров" и масок", - также заметил представитель Кремля.

Правительство говорит о том, что предприятия, которые производят "санитайзеры" и маски, работают круглосуточно, отметил Песков. "Наращивается производство", - добавил он.

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