Почему стоит послушать дебютный альбом Луи Томлинсона Walls

Первыми отличились бодрые живчики Гарри Стайлз и Найл Хоран, успевшие записать по два сольных диска. Улыбчивый и позитивный "Гарик", как его называют фанаты в России, даже выиграл массу наград с наследующей року 70-х философски-привольной балладой Sign of the Times. Его главный соперник сделал крен в сторону инди-фолка и танцевальной, раскованной музыки, эпизодически используя и растаманскую музыку регги.
А вот альбом от Луи Томлинсона - самого застенчивого и меланхоличного в группе ждали намного дольше. И парень с печальной и светлой улыбкой вечно одинокого, но не сдающегося романтика, не подкачал. Удивил своим дебютным диском Walls больше, чем остальные. Уже и и тем, что записывал титульный номер с Ноэлем Галлахером из Oasis...
Во всех 12 песнях, спетых Томлинсоном чаще всего в воркующей, будто утешающей и убаюкивающей манере, солист продолжает традиции ранних баллад классиков из Bee Gees и средне-темповых "уютных" песен звезд брит-попа 80-х. И, кажется, больше всего благодарен за это английской группе Travis.
Луи редко повышает голос, разве что в припеве красивой и романтичной Always You используя овердабы и пылко жонглируя различными вокальными приема: от фальцета до школы музыки госпел. Да и трек Defenceless звучит у него очень встревожено, будто следуя названию, которое с английского переводится как "Беззащитный". Может быть это - ключевое слово релиза...Да, фактически Walls оказался очень релаксирующим альбомом, одновременно медитативным и старающимся стать подспорьем в восстановлении душевных сил: теплый, утешающий, с нежными, обволакивающими интонациями…
Немного от группы Oasis, чуть больше от Робби Уильямса. Есть на альбоме и ода матери, скончавшейся от лейкемии, и посвящение ушедшей из жизни сестре. Поэтому Two of Us - пожалуй лучшая песня альбома, примиряющая слушателей с несчастьями, трогательная и утешающая. Чем-то немного похожая даже на мантру.
Да, может и не все песни Walls претендуют на право стать хитами, и не все запоминаются. Но куда важнее то, что этот альбом чутко и не суетно согревает сердце и утешает, добавляет сил. И уже ради этого его стоит слушать.