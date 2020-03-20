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Рубрика: Культура

Почему стоит послушать дебютный альбом Луи Томлинсона Walls

Текст: Александр Алексеев
Всегда хочется брать пример с хороших, а то и великих людей. Но не всегда получается. И не у всех. В истории джаза, рэпа, поп и рок-музыки, увы, мало "больших" групп, после распада которых их участники смогли создать что-то стоящее и без помощи друг друга. Даже очень мало: The Beatles, затем Eagles, Pink Floyd, Genesis, наш "Автограф". Отчасти, еще Kiss и Queen, продолжающие изредка играть вместе…
Фото: AP Photo/Chris Pizzello Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Первыми отличились бодрые живчики Гарри Стайлз и Найл Хоран, успевшие записать по два сольных диска. Улыбчивый и позитивный "Гарик", как его называют фанаты в России, даже выиграл массу наград с наследующей року 70-х философски-привольной балладой Sign of the Times. Его главный соперник сделал крен в сторону инди-фолка и танцевальной, раскованной музыки, эпизодически используя и растаманскую музыку регги.

Фото: EPA
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А вот альбом от Луи Томлинсона - самого застенчивого и меланхоличного в группе ждали намного дольше. И парень с печальной и светлой улыбкой вечно одинокого, но не сдающегося романтика, не подкачал. Удивил своим дебютным диском Walls больше, чем остальные. Уже и и тем, что записывал титульный номер с Ноэлем Галлахером из Oasis...

Во всех 12 песнях, спетых Томлинсоном чаще всего в воркующей, будто утешающей и убаюкивающей манере, солист продолжает традиции ранних баллад классиков из Bee Gees и средне-темповых "уютных" песен звезд брит-попа 80-х. И, кажется, больше всего благодарен за это английской группе Travis.

Луи редко повышает голос, разве что в припеве красивой и романтичной Always You используя овердабы и пылко жонглируя различными вокальными приема: от фальцета до школы музыки госпел. Да и трек Defenceless звучит у него очень встревожено, будто следуя названию, которое с английского переводится как "Беззащитный". Может быть это - ключевое слово релиза...Да, фактически Walls оказался очень релаксирующим альбомом, одновременно медитативным и старающимся стать подспорьем в восстановлении душевных сил: теплый, утешающий, с нежными, обволакивающими интонациями…

Фото: EPA-EFE/Balazs Mohai
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Немного от группы Oasis, чуть больше от Робби Уильямса. Есть на альбоме и ода матери, скончавшейся от лейкемии, и посвящение ушедшей из жизни сестре. Поэтому Two of Us - пожалуй лучшая песня альбома, примиряющая слушателей с несчастьями, трогательная и утешающая. Чем-то немного похожая даже на мантру.

Да, может и не все песни Walls претендуют на право стать хитами, и не все запоминаются. Но куда важнее то, что этот альбом чутко и не суетно согревает сердце и утешает, добавляет сил. И уже ради этого его стоит слушать.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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