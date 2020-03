Почему стоит послушать дебютный альбом Луи Томлинсона Walls

Всегда хочется брать пример с хороших, а то и великих людей. Но не всегда получается. И не у всех. В истории джаза, рэпа, поп и рок-музыки, увы, мало "больших" групп, после распада которых их участники смогли создать что-то стоящее и без помощи друг друга. Даже очень мало: The Beatles, затем Eagles, Pink Floyd, Genesis, наш "Автограф". Отчасти, еще Kiss и Queen, продолжающие изредка играть вместе…

Первыми отличились бодрые живчики Гарри Стайлз и Найл Хоран, успевшие записать по два сольных диска. Улыбчивый и позитивный "Гарик", как его называют фанаты в России, даже выиграл массу наград с наследующей року 70-х философски-привольной балладой Sign of the Times. Его главный соперник сделал крен в сторону инди-фолка и танцевальной, раскованной музыки, эпизодически используя и растаманскую музыку регги.

А вот альбом от Луи Томлинсона - самого застенчивого и меланхоличного в группе ждали намного дольше. И парень с печальной и светлой улыбкой вечно одинокого, но не сдающегося романтика, не подкачал. Удивил своим дебютным диском Walls больше, чем остальные. Уже и и тем, что записывал титульный номер с Ноэлем Галлахером из Oasis...

Во всех 12 песнях, спетых Томлинсоном чаще всего в воркующей, будто утешающей и убаюкивающей манере, солист продолжает традиции ранних баллад классиков из Bee Gees и средне-темповых "уютных" песен звезд брит-попа 80-х. И, кажется, больше всего благодарен за это английской группе Travis.

Луи редко повышает голос, разве что в припеве красивой и романтичной Always You используя овердабы и пылко жонглируя различными вокальными приема: от фальцета до школы музыки госпел. Да и трек Defenceless звучит у него очень встревожено, будто следуя названию, которое с английского переводится как "Беззащитный". Может быть это - ключевое слово релиза...Да, фактически Walls оказался очень релаксирующим альбомом, одновременно медитативным и старающимся стать подспорьем в восстановлении душевных сил: теплый, утешающий, с нежными, обволакивающими интонациями…

Немного от группы Oasis, чуть больше от Робби Уильямса. Есть на альбоме и ода матери, скончавшейся от лейкемии, и посвящение ушедшей из жизни сестре. Поэтому Two of Us - пожалуй лучшая песня альбома, примиряющая слушателей с несчастьями, трогательная и утешающая. Чем-то немного похожая даже на мантру.

Да, может и не все песни Walls претендуют на право стать хитами, и не все запоминаются. Но куда важнее то, что этот альбом чутко и не суетно согревает сердце и утешает, добавляет сил. И уже ради этого его стоит слушать.