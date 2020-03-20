Подготовлены документы для возвращения еще 30 детей из Сирии и Ирака

Готовы документы для возвращения еще 30 детей в Россию из зон боевых действий в Сирии и Ираке, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Но возвращению пока мешает ситуация с карантинными мероприятиями.

На сайте детского омбудсмена рассказывается об итогах заседания рабочей группы, где представители федеральных органов исполнительной власти как раз обсуждали вопросы вывоза несовершеннолетних из Сирии и Ирака в период профилактики коронавирусной инфекции.

- Уже сейчас мы готовы вывезти более 30 детей - все необходимые документы для этого подготовлены, но, к сожалению, ситуация с карантинными мероприятиями не дает нам этого сделать, - цитирует слова Кузнецовой агентство ТАСС. - Поэтому мы продолжаем свою работу, занимаемся оформлением документов для вывоза и других детей - сейчас работают российские генетики, продолжается анализ материалов ДНК, забранных специалистами у несовершеннолетних и их возможных родственников, завершаются заседания судов и прочие мероприятия.

Кузнецова уточняет, что как только карантин будет снят, все будут в полной готовности вернуть в Россию еще большую группу детей.

Участники совещания также обсуждали вопросы организации телемедицины. По мнению Анны Кузнецовой, в Сирии сегодня есть российские дети, которым нужна медицинская помощь.

- Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы наши доктора могли оказывать дистанционное консультирование в вопросах оказания помощи детям с теми или иными заболеваниями, которые пока находятся на территории другого государства, - отметила она.

Справка "РГ"

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. На данный момент в Россию уже возвращено 157 детей - 122 из Ирака и 35 из Сирии. Во время последнего вылета в Сирию российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.