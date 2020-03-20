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20.03.2020 23:06

После спада коронавируса в Китае вновь открывают достопримечательности

После того, как в Китае на спад пошла эпидемия коронавируса, для туристов стали вновь открывать достопримечательности, передает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Telegraph.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
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Фото: China Daily via REUTERS
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"В Шанхае постепенно стали возобновлять работу главные аттракционы и парки - в частности, Шанхайский ботанический сад и зоопарк, - выяснили журналисты издания. - В целом в Китае с начала недели возобновили работу свыше 3,7 тыс. достопримечательностей в 28 провинциях страны - это 30% от тех, что были закрыты".

Пока число посетителей в наиболее популярные места все еще ограничивают: музей Шанхая за день могут посетить не более двух тысяч человек, Музей истории - 3000, Музей искусств Китая - 5000. При этом по-прежнему у всех посетителей проверяют температуру, и они обязаны носить маски.

Напомним, что с начала эпидемии в Поднебесной заболели около 81 тысячи человек и более 70 тысяч уже выздоровели.

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