Посольство РФ в Марокко: Дипломаты ищут пути для эвакуации соотечественников

Посольство РФ в Марокко внимательно следит за ситуацией с соотечественниками, которые не могут покинуть страну, закрывшую границы из-за вспышки коронавируса, и, со своей стороны, прилагает все усилия для того, чтобы вопрос с их эвакуацией решился как можно скорее. Об этом "РГ" рассказала пресс-атташе дипмиссии Алена Данилова.

"Сейчас в разных городах Марокко, по нашим оценкам, находится около 500 роcграждан, обратившихся с просьбой о содействии в выезде в Россию. Большинство - в Касабланке, но не только там. Мы рекомендуем всем нашим соотечественникам, которые хотят вернуться на Родину, держаться поближе к Касабланке или к столице - Рабату, откуда, вероятнее всего, могут быть организованы вылеты. Как только появится определенность с логистикой и датами, мы обязательно об этом объявим. Посольство оперативно обновляет информацию и на своем официальном сайте, и на страничках в социальных сетях - Facebook, Twitter и Instagram. Наши граждане всегда могут обратиться по телефонам экстренной помощи в консульский отдел посольства в Рабате и в генконсульство в Касабланке. Мы прекрасно знаем, что ситуация сложилась крайне непростая, очень сопереживаем и, со своей стороны, делаем все возможное для того, чтобы эвакуация состоялась как можно скорее", - подтвердила Алена Данилова.

По словам российского дипломата, 15 марта власти Марокко без предупреждений, в уведомительном порядке закрыли международное авиасообщение. "Буквально в тот же день, незадолго до полуночи, в Москву был совершен последний регулярный рейс марокканского авиаперевозчика. Мы тогда обратились в компанию с просьбой дать самолет большей вместимости. В результате более 50 росграждан смогли улететь дополнительно. Сейчас все государства, насколько мне известно, осуществляют из Марокко только эвакуационные чартерные рейсы. Надеемся, что самолеты за россиянами будут отправлены как можно скорее. Мы окажем им все необходимое содействие для транспортировки в аэропорт вылета", - отметила дипломат в беседе с "РГ".

Соотечественникам настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и требования местных властей, которые с 20 марта ввели по всей стране "чрезвычайное санитарное положение", серьезно ограничив возможности передвижения во всех городах. По последним официальным данным, в Марокко выявлено 74 заболевших COVID-19, россиян среди них нет. Поскольку теперь без надобности и без справки с работы не разрешено выходить на улицу, разве что в ближайший магазин в округе, в поликлинику или в аптеку, в дипмиссии советуют брать с собой паспорт.

Один из московских специалистов, работающих в марокканской столице, рассказал "РГ", что некоторые представители местного населения, среди которого появляются панические настроения, склонны обвинять европейцев в "импорте коронавируса". "Хотя установлено, что его "завезли" проживающие в Италии марокканцы, у которых большая диаспора за рубежом. Многие гостиницы, особенно небольшие, сейчас закрываются из опасений эпидемии - это создает проблему для туристов, которых буквально выселяют. В то же время, многие отели продолжают принимать постояльцев. А еще в Марокко много выпускников советских вузов, которые предлагают нуждающимся помочь с лекарствами или даже бесплатно у себя остановиться", - рассказал собеседник "РГ".

Между тем ситуацию в пятницу прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "По Марокко. Читаю: "посольство отделывается отговорками, что вопрос решается". Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идёт межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран", - подчеркнула Захарова у себя в Facebook.