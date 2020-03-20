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20.03.2020 17:31
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR

Текст: Лариса Ионова

Ученые Барселонского университета (Испания) провели исследования, доказавшие, что очень опасные болезни психологического характера можно излечить, лишь по-новому взглянув на вещи. В данном случае речь идет о взгляде на самого себя.

Молодые женщины и девочки очень часто комплексуют по поводу своей внешности. Они кажутся себе излишне толстыми, им не нравится фигура и собственное тело. Они садятся на всевозможные диеты, начинают голодать, и такое состояние вкупе с постоянным чувством неудовлетворенности самим собой и чрезмерной озабоченностью контролирования массы тела, приводит к развитию болезней пищевого поведения - анорексии и булимии.

Фото: iStock
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, булимия и анорексия встречаются у 1-2 процентов женщин. Существующие методы терапии, как правило, малоэффективны.

Испанские психологи в результате своих экспериментов в группе 24 студентов выяснили, что женщины начинают лучше относиться к своей внешности, когда смотрят не в зеркало, а со стороны, глазами другого человека. Они изучили, как люди оценивают точные виртуальные копии своего тела и сравнивают их с идеальными, на их взгляд, мужчинами и женщинами. И пришли к выводу, что для лечения нужно использовать виртуальную реальность.

Участники группы наблюдали за виртуальным миром в двух ракурсах - в первом случае они смотрели на него своими глазами, во втором - видели себя и окружающее пространство со стороны.

Виртуальное тело создавалось как полная копия реального облика участника эксперимента или же воспроизводило его рассказы о своей внешности. Участники должны были войти в образ, а затем оценить облик обоих виртуальных персонажей.

Фото: pixabay.com
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Когда участники эксперимента смотрели на себя со стороны, то считали свое тело значительно более привлекательным. Уровень неудовлетворенности собой резко упал после того, как девушки увидели себя с другого ракурса.

Поэтому психологи предложили использовать для борьбы с расстройствами пищевого поведения - анорексией или булимией - виртуальную реальность.

"Эта методика будет особенно эффективна для того, чтобы улучшить самооценку у пациенток, которые страдают от расстройств приема пищи", пишет научный журнал Frontiers in Robotics and AI.

Общество Здоровье Общество Наука

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