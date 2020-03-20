Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR

Ученые Барселонского университета (Испания) провели исследования, доказавшие, что очень опасные болезни психологического характера можно излечить, лишь по-новому взглянув на вещи. В данном случае речь идет о взгляде на самого себя.

Молодые женщины и девочки очень часто комплексуют по поводу своей внешности. Они кажутся себе излишне толстыми, им не нравится фигура и собственное тело. Они садятся на всевозможные диеты, начинают голодать, и такое состояние вкупе с постоянным чувством неудовлетворенности самим собой и чрезмерной озабоченностью контролирования массы тела, приводит к развитию болезней пищевого поведения - анорексии и булимии.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, булимия и анорексия встречаются у 1-2 процентов женщин. Существующие методы терапии, как правило, малоэффективны.

Испанские психологи в результате своих экспериментов в группе 24 студентов выяснили, что женщины начинают лучше относиться к своей внешности, когда смотрят не в зеркало, а со стороны, глазами другого человека. Они изучили, как люди оценивают точные виртуальные копии своего тела и сравнивают их с идеальными, на их взгляд, мужчинами и женщинами. И пришли к выводу, что для лечения нужно использовать виртуальную реальность.

Участники группы наблюдали за виртуальным миром в двух ракурсах - в первом случае они смотрели на него своими глазами, во втором - видели себя и окружающее пространство со стороны.

Виртуальное тело создавалось как полная копия реального облика участника эксперимента или же воспроизводило его рассказы о своей внешности. Участники должны были войти в образ, а затем оценить облик обоих виртуальных персонажей.

Когда участники эксперимента смотрели на себя со стороны, то считали свое тело значительно более привлекательным. Уровень неудовлетворенности собой резко упал после того, как девушки увидели себя с другого ракурса.

Поэтому психологи предложили использовать для борьбы с расстройствами пищевого поведения - анорексией или булимией - виртуальную реальность.

"Эта методика будет особенно эффективна для того, чтобы улучшить самооценку у пациенток, которые страдают от расстройств приема пищи", пишет научный журнал Frontiers in Robotics and AI.