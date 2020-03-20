Указ губернатора Псковской области от 19 марта 2020 года № 32-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", на основании предложения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Псковской области, Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19.03.2020 № 03- 340 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Запретить до 12 апреля 2020 г. проведение на территории Псковской области публичных мероприятий с числом участников более 50 человек и иных массовых мероприятий (деловых, спортивных, культурных, развлекательных, досуговых), допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате.";

2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) до 12 апреля 2020 г.

На период действия ограничительных мероприятий (карантина):

1) запретить проведение образовательного процесса в очной форме в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях;

2) запретить посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, торгово-развлекательных центров, кинотеатров;

3) владельцам торгово-развлекательных центров, кинотеатров не допускать несовершеннолетних без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры, кинотеатры.";

3) пункты 2 - 5 изложить в следующей редакции:

"2. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, воздержаться от:

1) поездок за пределы Российской Федерации;

2) поездок за пределы Псковской области;

3) посещения массовых мероприятий (деловых, спортивных, культурных, развлекательных, досуговых);

4) посещения мест массового скопления людей;

5) посещения мест общественного питания.

3. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и временно находящимся на территории Псковской области, прибывшим после 01 марта 2020 года в Российскую Федерацию (в том числе транзитом) из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, о месте, датах пребывания на территориях указанных стран, контактную информацию по номеру телефона "горячей линии" Комитета по здравоохранению Псковской области 8-800-444-10-41;

2) пребывать на карантине (на дому) в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): не посещать работу, учебу, общественные места;

3) при появлении респираторных симптомов (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника на дом без посещения медицинских организаций.

4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

1) оказывать содействие работникам из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего указа, в обеспечении карантинного режима с обязательным предоставлением больничного листа;

2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты предписания санитарных врачей об изоляции;

3) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

4) воздержаться от направления работников в служебные командировки на территории других субъектов Российской Федерации и за пределы Российской Федерации;

5) активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и решения различных вопросов деятельности;

6) осуществлять обязательную дезинфекцию контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

7) использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха;

8) обеспечить наличие запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников.

5. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области в местах массового скопления людей (в том числе в сфере общественного питания и на торговых объектах), регулярно проводить усиленные мероприятия по дезинфекции, включая дезинфекцию оборудования, поверхностей мебели и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, оборудования, поверхностей мебели и инвентаря.";

4) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:

"5.1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области в сфере общественного питания и торговли, организовать переход на дистанционные способы продажи товаров с доставкой товаров на дом с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий.

5.2. Приостановить до 01 мая 2020 г. назначение органами исполнительной власти области проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.";

5) в пункте 6:

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому пациентам с респираторными симптомами из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего указа;";

б) дополнить подпунктами 4 - 7 следующего содержания:

"4) обеспечить контроль за выполнением медицинскими организациями поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, касающихся мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

5) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области определить порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих респираторных симптомов и не являющихся лицами, контактными с больными новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

6) совместно с Управлением Роспотребнадзора по Псковской области обеспечить проведение лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) всех граждан из числа лиц, указанных в пункте 3 настоящего указа, а также всех лиц, вернувшихся после 15 февраля 2020 г. из зарубежных поездок и обратившихся за медицинской помощью по поводу появления респираторных симптомов;

7) обеспечить выполнение иных поручений, определенных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, касающихся мер по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в отношении руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.";

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. Комитету по финансам Псковской области совместно с Комитетом по здравоохранению Псковской области и Комитетом по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области организовать установление работникам областных медицинских и транспортных организаций, занятым в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), оплаты труда в двойном размере.";

7) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Председателю Комитета по образованию Псковской области Седунову А.В. организовать:

1) проведение мероприятий по переносу весенних каникул в общеобразовательных организациях с 16 марта 2020 г. по 22 марта 2020 г.;

2) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в профессиональных образовательных организациях с 16 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.;

3) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования с 23 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.;

4) в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием и дошкольных образовательных организациях проведение усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

5) перевод образовательного процесса на дистанционную форму обучения в образовательных организациях высшего образования с 23 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г.";

8) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"2) прекратить до 12 апреля 2020 г. доступ посетителей к лицам, находящимся в учреждениях социального обслуживания стационарного типа.";

9) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Председателю Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Елкину Б.А. организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом:

1) дезинфекционную обработку салонов автотранспортных средств, железнодорожных вагонов и салонов воздушных судов, мест пребывания пассажиров на автовокзалах, автостанциях, железнодорожных вокзалах, аэропорте города Псков "Княгиня Ольга", в режиме для обеззараживания объектов при вирусной инфекции в соответствии с инструкцией по применению не реже двух раз за смену;

2) обеспечение водителей, кондукторов и контролеров средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).";

10) дополнить пунктами 12.1 - 12.3 следующего содержания:

"12.1. Управлению цифрового развития и связи Администрации Псковской области совместно с Управлением информационной политики Администрации Псковской области в срок до 20 марта 2020 г. организовать работу круглосуточного оперативного информационного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Псковской области.

12.2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение распоряжением Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы.

12.3. Установить, что меры, предусмотренные настоящим указом, обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







