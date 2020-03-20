Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии

Президенты России и Сирии провели телефонный разговор. Речь шла о ситуации в Сирии, в том числе в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации в Идлибе.
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Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры рассмотрели вопросы продвижения политического процесса в рамках сирийского Конституционного комитета. Также на повестке были вопросы гуманитарного содействия республике.
Владимир Путин поздравил Башара Асада с наступающим праздником - Ночью вознесения пророка Мухаммеда.
Было условлено продолжить контакты на различных уровнях.