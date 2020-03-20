Путин подписал указ о выплатах семьям на ребенка от трех до семи лет

На детей в возрасте от 3 до 7 лет с 1 января этого года устанавливаются ежемесячные выплаты - в порядке и условиях, предусмотренных законодательством регионов. Расходы будут софинансированы из федерального бюджета.

Ежемесячная выплата составит 50 процентов регионального прожиточного минимума ребенка. Она предоставляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Владимир Путин поручил правительству до апреля определить требования к порядку и условиям предоставления выплаты, а также правила предоставления субсидий регионам на эти цели.

До 30 ноября кабмин должен оценить уровень дохода семей, получающих выплату. Если среднедушевой доход семьи не достигнет уровня регионального прожиточного минимума на душу населения, то с 2021 года выплату нужно будет увеличить.

Губернаторам президент рекомендовал сохранить прочие региональные выплаты семьям с детьми. Выплату можно будет получить в МФЦ или через портал госуслуг.