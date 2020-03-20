Столичный аэропорт Жуковский отменил все международные рейсы в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Аэропорт вынужденно прервал подготовку к полетной программе в Китай, а также отменил регулярные рейсы в Рим, Прагу, Амстердам, Нур-Султан, Минск, Будапешт и другие города. Лишь по нескольким международным направлениям полеты продолжатся: россиян эвакуируют на родину из-за границы.

В Жуковском констатировали: потеряно 90 процентов пассажиропотока. Однако речи о закрытии аэропорта нет, отмечает топ-менеджмент. Предприятие разработало антикризисную программу, которая позволит сохранить оставшиеся рейсы.