Бирюков: Началось возведение электроподстанций для инфекционной больницы в ТиНАО

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали возведение шести распределительных электроподстанций для строящейся инфекционной больницы в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- Новая больница строится практически в "чистом поле" - на удалении от всех действующих инженерных систем. В связи с этим принято решение о создании полностью автономных систем газо-, тепло- и электроснабжения, - сказал Петр Бирюков. - Мы уже подготовили площадки и приступили к установке шести распределительных электроподстанций, высокими темпами ведется строительство трасс кабельных линий, половина одной из которых уже проложена".

Он отметил, что для обеспечения новой больницы электроэнергией оперативно была разработана схема электроснабжения и определено необходимое количество электросетевой инфраструктуры, центром питания стала подстанция 110 кВ "Былово". Все строительно-монтажные работы проводятся без перерывов в подаче электроэнергии потребителям. В течение двух дней энергетики обеспечили выдачу мощности в размере 1,5 МВт для механизации строительства. Еще 6,5 МВт будет выдано после возведения необходимых энергообъектов.

"Объект будет запитан по второй категории надежности: в случае технологического нарушения на одной линии напряжение будет подано по резервной, не допуская сбоев в работе станции", - подчеркнул Петр Бирюков.

Объекты будут работать автоматизировано, управление будет производиться из единого диспетчерского центра.