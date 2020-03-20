Новости

В Краснодаре двух застройщиков осудят за хищение 190 млн рублей 19:00
Ласицкене, Шубенков и Сидорова покинут комиссию спортсменов ВФЛА 18:47
В Геленджике грудной ребенок погиб под бетоносмесителем 18:41
Смолов не планирует возвращаться в РФ во время паузы в чемпионате Испании 18:29
Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября 18:25
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19 18:16
Карантин поможет Джорджу Мартину дописать продолжение "Игры престолов" 18:09
Toyota рассказала, какие RAV4 покупают россияне 18:03
В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей 18:01
В Заполярье началась работа над программой поддержки культуры 17:57
В Болгарии к борьбе с коронавирусом подключат армию 17:56
Эмилия Кларк заявила, что недовольна финалом "Игры престолов" 17:55
Коронавирус "подкосил" британский авиасалон Фарнборо 17:53
Бывшего вице-мэра Воронежа отправили под домашний арест 17:52
Путин оценил работу сотрудников ТАСС 17:47
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку 17:46
Источник: Знарок продолжит работать в "Спартаке" 17:46
Разные группы врачей пришли к разным выводам о сезонности COVID-19 17:46
Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран 17:42
В ФРГ пригрозили ужесточить карантин из-за "несознательных" граждан 17:39
Яблоневую аллею заложили в Гомеле в честь 75-летия Победы 17:39
Сотрудников администрации президента пока не будут переводить на "удаленку" 17:39
Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
Пассажиры рейса из Вьетнама в Читу усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 17:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран

Текст: Любовь Проценко

В Москве подтверждены еще 33 случая коронавирусной инфекции. Всего в итоге в городе зарегистрирован 131 случай заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Фото: AP Photo/Paul Sancya
Российская вакцина от коронавируса будет готова через 11 месяцев

Подчеркивается прежний характер заболевания: большинство случаев - завозные, из европейских стран. Среди вновь заболевших еще двое несовершеннолетних. Один из них не посещал школу после прилета; второй - не ходил на занятия с 12 марта, его школа в настоящее время находится на карантине.

Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Большинство из близких контактов находятся дома в режиме самоизоляции, 7 человек госпитализированы в стационары Москвы. Все они взяты под медицинское наблюдение.

Штаб просит обратить внимание, на то, какими рейсами прибыли заболевшие коронавирусом.

Рейс SU 2385 Женева - Москва 29.02.20

Рейс SU 2613 Милан - Москва 02.03.2020

Рейс SU 2384 Москва - Женева 07.03.2020

Рейс S7 3752 Ницца - Москва 07.03.2020

Рейс S7 3586 Верона - Москва 07.03.2020

Рейс J2 809 Баку - Москва 09.03.2020

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В Подмосковье зафиксирован первый случай выздоровления от коронавируса

Рейс SU 2329 Мюнхен - Москва 10.03.2020

Рейс SU 2383 Женева - Москва 11.03.2020

Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне - Москва 12.03.2020

Рейс SU 2383 Женева - Москва 12.03.2020

Рейс SU 2381 Женева - Москва 14.03.2020

Рейс SU 2385 Женева - Москва 14.03.2020

Рейс S7 3556 Мюнхен - Москва 14.03.2020

Рейс SU 2381 Женева - Москва 15.03.2020

Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В России зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусом
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии