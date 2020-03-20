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20.03.2020 23:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Четыре человека пострадали при пожаре в московском общежитии

Четыре человека спасены пожарными в ходе тушения возгорания в студенческом общежитии улице Панфилова, 18. Речь идет о четырехэтажном здании, принадлежащем Московскому госуниверситету пищевых производств. Все четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

Фото: iStock
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"В ходе тушения пожара спасены четыре человека, они обратились за помощью к медикам", - приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

По последним данным, пожар локализован.

Агентство уточняет, что, по предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже общежития. Всего здесь проживает 369 человек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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