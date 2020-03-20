Четыре человека пострадали при пожаре в московском общежитии

Четыре человека спасены пожарными в ходе тушения возгорания в студенческом общежитии улице Панфилова, 18. Речь идет о четырехэтажном здании, принадлежащем Московскому госуниверситету пищевых производств. Все четверо пострадавших обратились за медицинской помощью.

"В ходе тушения пожара спасены четыре человека, они обратились за помощью к медикам", - приводит ТАСС сообщение источника в экстренных службах.

По последним данным, пожар локализован.

Агентство уточняет, что, по предварительной информации, возгорание произошло на втором этаже общежития. Всего здесь проживает 369 человек.