Денис Проценко: Коронавирус закончится не позже сентября

Свой сценарий, когда закончится нашествие коронавируса в мире, дал главный врач городской клинической больницы N 40 Денис Проценко. Именно в его медцентр везут в Москве большую часть подозреваемых в заражении новым вирусом. Лечат там и заболевших.

По мнению Дениса Проценко, есть два варианта развития событий. Первый, оптимистичный, что, если дело пойдет как в Китае, то обстановка в мире нормализуется в мае-июне, говорит он в фильме RT "Эпидемия". Именно в это время обычно проходит сезон респираторных заболеваний. Если же развиваться будет итальянская модель, то придется бороться с коронавирусом дольше, так как пандемия закончится только в сентябре.

Впрочем, точек зрения на этот счет гораздо больше. И одна из самых распространенных, что коронавирус пришел навсегда. Население к нему привыкнет, и мы будем точно также встречаться с ним в определенные сезоны, как сейчас встречаемся с гриппом, ОРВИ и другими болезнями.