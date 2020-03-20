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20.03.2020 00:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кузнецова прокомментировала высадку ребенка из автобуса в Подмосковье

Текст: Елена Новоселова

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выразила свое возмущение случаем, произошедшим в Подмосковье. Там высадили из автобуса мальчика, который хотел расплатиться наличными.

Фото: iStock
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"Не так давно стало известно о случае, когда в Подмосковье мальчика высадили из общественного транспорта, так как за проезд он хотел расплатиться деньгами. Из-за мер профилактики коронавирусной инфекции деньги у ребенка не взяли, да еще и высадили, ... действия сотрудников компаний-перевозчиков можно квалифицировать по статье 125 Уголовного кодекса - заведомое оставление ребенка в опасности", - написала Кузнецова в Facebook.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ надеется, что закон о запрете высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта будет скоро принят. По мнению Анны Кузнецовой, если документ утвердят, региональные чиновники обязаны будут следить за порядком в этой сфере.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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