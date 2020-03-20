Кузнецова прокомментировала высадку ребенка из автобуса в Подмосковье

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выразила свое возмущение случаем, произошедшим в Подмосковье. Там высадили из автобуса мальчика, который хотел расплатиться наличными.

"Не так давно стало известно о случае, когда в Подмосковье мальчика высадили из общественного транспорта, так как за проезд он хотел расплатиться деньгами. Из-за мер профилактики коронавирусной инфекции деньги у ребенка не взяли, да еще и высадили, ... действия сотрудников компаний-перевозчиков можно квалифицировать по статье 125 Уголовного кодекса - заведомое оставление ребенка в опасности", - написала Кузнецова в Facebook.

Уполномоченный по правам ребенка в РФ надеется, что закон о запрете высаживать детей младше 16 лет из общественного транспорта будет скоро принят. По мнению Анны Кузнецовой, если документ утвердят, региональные чиновники обязаны будут следить за порядком в этой сфере.