Памятник полководцу Георгию Жукову в Москве убрали на реставрацию

Утром в пятницу в соцсетях столицы началась паника: мол, рано утром неизвестные снимают с постамента конный памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Говорят, вместо него установят другую скульптуру полководца. На новой скульптуре маршал не тянет руку вниз, а отдает честь.

Ни министерство культуры РФ, ни префектура ЦАО, ни комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме, куда звонила корреспондент "РГ", не смогли ответить на вопрос, что же происходит в центре города в двух шагах от Кремля. Ситуацию прояснил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он рассказал "РГ", демонтаж связан с плановыми реставрационными работами:

- Состояние памятника требует серьезных реставрационных работ в условиях мастерских. По графику работы были запланированы на март. Чтобы после демонтажа памятника место не выглядело пустым, решили заменить его копией этого памятника, выполненного так же скульптором Клыковым, автором исторического монумента. Да, копия отличается от оригинала, но это авторская копия. Однако выяснилось, что и состояние постамента требует реставрации. Поэтому и временно поставленная копия будет убрана. Мы демонтируем и исторический памятник, поставленный в 1995 году и его копию. Постамент также будет отреставрирован в условиях мастерских.

Емельянов отметил, что главное в реставрации - сохранение памятника, поэтому сколько продлятся работы по восстановлению, пока не ясно. "Надеюсь, что к 9 мая работы завершим, будет странно в Праздник Победы не увидеть на привычном месте памятник герою Великой Отечественной войны".

На вопрос "РГ", почему работы произведены так неожиданно, чиновник заметил, что этот казус будет компенсирован приглашением в реставрационные мастерские.

- Исторический памятник вернется на свое законное место в первозданном виде, - заверил Емельянов.

Напомним, фотографии со снятой с постамента конной скульптурой на Манежной площади рано утром сегодня опубликовал в соцсетях блогер, подписавший, что памятник маршалу Георгию Жукову заменят на новый. В ряде СМИ тут же вспомнили, что замену памятника другим обсуждали на одном из осенних заседаний комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме. Но председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский опроверг это: "Наша комиссия не обсуждала судьбу этого памятника, он находится в федеральной компетенции. От себя могу добавить, что я против замены или переноса этого памятника. С ним было связано много споров, его действительно предлагали заменить другим. Тем не менее, в свое время установили и скульптура стала частью истории нашего города, его визитной карточкой вместе со стоящим позади него зданием Государственного исторического музея".

Памятник Жукову установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. Выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма. Поставить его в этом месте решил президент Борис Ельцин. Позже памятник предлагали перенести на Поклонную гору, а так же собирались перенести к музею Жукова в Калужской области члены общества памяти Жукова.