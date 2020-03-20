Перевозчик извинится перед родителями ребенка, у которого не приняли оплату

В подмосковном Минтрансе пообещали провести проверку по факту инцидента, произошедшего в Королеве. Напомним, там водитель автобуса отказался принять наличные деньги у ребенка в качестве оплаты за проезд и высадил его из салона.

Свои действия водитель объяснил запретом на наличный расчет в общественном транспорте, который был накануне введен в Подмосковье из-за коронавируса. Однако в министерстве транспорта области объяснение сочли неубедительным.

"Перевозчику дано поручение связаться с родителями мальчика и принести извинения", - заявили в Минтрансе. Кроме того, всем автоколоннам области поручено провести с водителями дополнительный инструктаж о том, что высаживать детей из транспорта недопустимо.