В Королеве школьника высадили из автобуса за оплату проезда наличными

В подмосковном Королеве водитель автобуса отказался везти школьника, который попытался оплатить проезд наличными деньгами.

В столичном регионе на время пандемии коронавируса действует запрет на продажу билетов водителями общественного транспорта. Считается, что это может уберечь от возможного заражения через деньги, которые, как известно, далеко не стерильны. Поэтому расплатиться за проезд можно лишь бесконтактным способом - транспортными или банковскими картами, а также с помощью телефонного приложения. У ребенка из Королева ни карт, ни приложения не было, зато были наличные деньги. Их водитель взять отказался и высадил школьника из транспорта.

Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова: "Высаживать ребенка по этой причине недопустимо. Я прошу всех в эти дни быть более чуткими и внимательными друг к другу, чтобы, выполняя инструкции и предписания, не потерять человеческое лицо", - сказала она в эфире радиостанции Вести FM.

Детский омбудсмен добавила также, что в областное министерство транспорта было направлено письмо с просьбой впредь исключить подобные случаи.