Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве через неделю

Теплая рабочая неделя завершается в столице слабым дождем и понижением температуры. В выходные жителей столичного региона ждут ночные морозы до -7 градусов и днем не выше +2. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Погода в предстоящие выходные дни будет соответствовать климатической норме, - рассказывает "РГ" Татьяна Позднякова. - Так, в ночные часы в столице не ниже -5, по области до -7. Днем воздух прогреется до 0..+2 градусов. Временами может идти снег. Снежный покров он не образует, но на траве вполне может задержаться до начала будущей недели.

По словам Поздняковой, принесет похолодание циклон с берегов Арктики. Его морозное влияние в регионе продержится до вторника-среды будущей недели. К 24 марта, впрочем, начнется потепление, и хоть ночи будут еще морозными, днем воздух сможет прогреваться до +4...+5 градусов. А с 26 марта ожидается переход среднесуточной температуры через 0, после чего синоптики предрекают наступление бурной и жаркой весны.

Кстати, самым теплым 20 марта было в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16,8. А самым морозным это день зафиксирован в 1915 году, когда воздух остыл до -28,8.