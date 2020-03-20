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20.03.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в Москве через неделю

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теплая рабочая неделя завершается в столице слабым дождем и понижением температуры. В выходные жителей столичного региона ждут ночные морозы до -7 градусов и днем не выше +2. Об этом рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: iStock
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- Погода в предстоящие выходные дни будет соответствовать климатической норме, - рассказывает "РГ" Татьяна Позднякова. - Так, в ночные часы в столице не ниже -5, по области до -7. Днем воздух прогреется до 0..+2 градусов. Временами может идти снег. Снежный покров он не образует, но на траве вполне может задержаться до начала будущей недели.

По словам Поздняковой, принесет похолодание циклон с берегов Арктики. Его морозное влияние в регионе продержится до вторника-среды будущей недели. К 24 марта, впрочем, начнется потепление, и хоть ночи будут еще морозными, днем воздух сможет прогреваться до +4...+5 градусов. А с 26 марта ожидается переход среднесуточной температуры через 0, после чего синоптики предрекают наступление бурной и жаркой весны.

Кстати, самым теплым 20 марта было в 1990 году, когда воздух прогрелся до +16,8. А самым морозным это день зафиксирован в 1915 году, когда воздух остыл до -28,8.

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