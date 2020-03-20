В Белгороде экс-чиновника осудили на семь лет за взятку

В Белгороде экс-чиновник мэрии признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Как сообщили в Белгородском областном суде, мужчина приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, осужденный лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на три года.

Второй подсудимый был признан виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей.

Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Белгородском облсуде в апелляционном порядке.