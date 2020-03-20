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Проект: В регионах

В Липецке наградили медиков, лечивших больных коронавирусом

Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил медицинских работников областной инфекционной больницы, лечивших трех пациентов с коронавирусной инфекцией. Каждый заболевший был размещен в изолированном мельцеровском боксе.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Как отметили в администрации области, у всех троих заболевание протекало в легкой форме, лечение противовирусными препаратами больные переносили хорошо. Кратность обследований соответствовала требованиям регламентирующих документов. Теперь пациенты выписаны, а Игорь Артамонов объявил благодарность медикам, которые все эти недели лечили больных с азиатским вирусом.

Фото: Администрация Липецкой области
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Благодарственные грамоты главы администрации Липецкой области получили врач-инфекционист, две медсестры, санитарный врач и врач-эпидемиолог. Также областная клиническая инфекционная больница получила сертификат на миллион рублей за правильные и грамотные действия по лечению заразившихся новой инфекцией.

- Это не труд, а подвиг, - так оценил Игорь Артамонов работу врачей и медсестер. - Представляете, паника, все боятся, а люди выполняют свой долг. Качественно и профессионально. Мы должны их благодарить за то, что они делают свою работу. Сейчас ситуация в регионе стабильная. Три человека выписаны, 34 человека в обсерваторе. Их численность меняется, кто-то попадает в карантин, кто-то выходит. Мы осуществляем надзор за приезжающими, самое главное, чтобы люди самоизолировались на две недели. Понимаем, что первую волну мы победили, но расслабляться нельзя. Важна дисциплина и профилактика, - подчеркнул глава региона.

Игорь Артамонов напомнил, что в регионе продолжаются лечебно-диагностические, профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленных на профилактику и предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Так, в поликлиниках и стационарах области приняты меры по максимальному обслуживанию больных из групп риска на дому, разграничению потоков соматических больных и больных с ОРВИ, внебольничными пневмониями. Организована работа в условиях распространения коронавирусной инфекции с лабораторным обследованием пациентов и доставкой биопроб в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области".

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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