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20.03.2020 17:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве усилят контроль за вывозом отходов

Текст: Ирина Огилько

Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за уборкой отходов. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

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В связи со вспышкой короновирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома.

- Прогнозируем увеличение объема выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать контейнеры", - сказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что также принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, дано указание неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины.

Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва "Мусорная" реформа

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