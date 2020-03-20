В Москве усилят контроль за вывозом отходов

Операторам по вывозу мусора дано указание усилить контроль за уборкой отходов. Об этом сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В связи со вспышкой короновирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома.

- Прогнозируем увеличение объема выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать контейнеры", - сказал Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что также принимаются меры для дополнительной санобработки мест накопления коммунальных отходов и прилегающей территории. Всем сотрудникам, задействованным в вывозе мусора, дано указание неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и санитарной дисциплины.

Кроме того, организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс.