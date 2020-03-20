В МВД назвали фейком запрет въезда в Москву подмосковных водителей

В подмосковной полиции назвали фейком информацию о том, что в Москву из-за коронавируса не пускают водителей с подмосковной регистрацией.

Как рассказали ТАСС в ГУ МВД России по Московской области, в соцсетях и мессенджерах сейчас распространяется недостоверная информация о якобы непропуске в Москву автомобилей жителей с пропиской в Подмосковье. Кроме того, в интернете появилась информация, что на постах ГИБДД на подмосковных трассах обращаются с просьбой не двигаться дальше в сторону столицы.

В МВД Подмосковья официально заявили, что "эти сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер". Там отметили, что за распространение ложной информации, угрожающей общественному порядку, предусмотрена административная ответственность.