В Подмосковье приостановили работу кинотеатров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес поправки в постановление о введении на территории области режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

В нем собственникам торгово-развлекательных центров рекомендуется приостановить работу кинотеатров. Напомним, на время режима повышенной готовности в области действует запрет на любые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Также в регионе до 1 мая приостановлены все надзорные проверки предприятий и субъектов предпринимательства - кроме внеплановых, связанных с возникновением риска для жизни и здоровья сотрудников.