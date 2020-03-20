Новости

Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
На рейсе Камрань-Чита пассажиры усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
Минпромторг и Минсельхоз ввели мониторинг запасов продовольствия в РФ 17:29
Между Россией и Беларусью продолжат ходить только два поезда 17:24
В Белгороде экс-чиновника осудили на семь лет за взятку 17:22
В Японии коронавирусом заразились более тысячи человек 17:20
США испытали гиперзвуковую ракету 17:16
В Москве усилят контроль за вывозом отходов 17:04
Найден 400-летний артефакт могущественного клана Кэмпбеллов 17:02
Lada на украинском ЗАЗе: Renault осталась довольна качеством сборки 17:00
В Подмосковье зафиксирован новый случай коронавируса 16:54
Volkswagen сделал из любимого фургона хиппи современный электрокар 16:50
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии 16:46
В Петербурге появится институт истории и блокады Ленинграда 16:42
Ушел из жизни историк литературы Олег Коростелев 16:41
Горячая линия "Стопкоронавирус" за три дня работы приняла 19 тысяч звонков 16:33
В Подмосковье ребенка бросили с запиской о передаче в детский дом 16:26
Китайский партнер Daimler AG скопировал одну из его моделей 16:25
Около теплосетей запретят ставить гаражи и устраивать огороды 16:19
Путин по телефону обсудил с Токаевым меры борьбы против коронавируса 16:16
Семь советов для сохранения семьи во время самоизоляции от COVID-2019 16:08
Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса 16:00
Развенчиваем многочисленные мифы о применении антифризов 16:00
В Якутии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 16:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье ребенка бросили с запиской о передаче в детский дом

Текст: Александр Мелешенко

В подмосковном Серпухове хозяин сдаваемой в аренду квартиры обнаружил в ней одинокого двухлетнего ребенка и записку с просьбой передать его в детский дом. Матери мальчика и ее молодого человека, которые сняли квартиру, в жилье не оказалось.

В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью

Об этом сообщили СМИ, проверку по фактам публикаций начало главное подмосковное следственное управление СК РФ. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Оба, насколько можно судить по словам соседей, перебивались случайными заработками, - сообщил источник KP.Ru. - Выпивающие".

Известно, что ребенок находился в квартире один и смотрел мультики. Обнаруживший его хозяин квартиры сразу вызвал полицию. На место также прибыли медики, которые установили, что мальчик здоров.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Серпухов

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад