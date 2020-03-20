В Подмосковье ребенка бросили с запиской о передаче в детский дом

В подмосковном Серпухове хозяин сдаваемой в аренду квартиры обнаружил в ней одинокого двухлетнего ребенка и записку с просьбой передать его в детский дом. Матери мальчика и ее молодого человека, которые сняли квартиру, в жилье не оказалось.

Об этом сообщили СМИ, проверку по фактам публикаций начало главное подмосковное следственное управление СК РФ. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Оба, насколько можно судить по словам соседей, перебивались случайными заработками, - сообщил источник KP.Ru. - Выпивающие".

Известно, что ребенок находился в квартире один и смотрел мультики. Обнаруживший его хозяин квартиры сразу вызвал полицию. На место также прибыли медики, которые установили, что мальчик здоров.