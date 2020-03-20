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20.03.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Рязани диагностирован первый в регионе случай COVID-19

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани изолирован в стационар мужчина с диагнозом коронавирусная инфекция. По информации сайта правительства Рязанской области, он приехал из Франции.

Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com
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О ситуации доложил главе региона руководитель оперативной группы, вице-губернатор Игорь Греков. По его словам, предприняты все необходимые меры, "предусмотренные в этом случае". Совместно с УМВД установлены контактные лица, все они также изолированы.

В Рязани действует режим повышенной готовности, утверждены планы мероприятий, в соответствии с которыми сейчас работают все службы, ведомства, органы власти. В связи с выявлением первого случая коронавируса в регионе усилены противоэпидемические меры. Так, на специальный режим переведены все общежития, интернаты для детей-сирот. Граждан, приехавших из стран и регионов, где зарегистрированы случаи COVID-19, сообщать об этом вместе с контактной информацией на "горячую линию".

В своем видеообращении к жителям области глава региона Николай Любимов сообщил, что заболевшему 66 лет, он прибыл из Франции. Заболевание протекает в легкой форме, его состояние удовлетворительное. Всего под наблюдением находятся 293 человека, 71 - сняли с контроля.

Губернатор попросил рязанцев воздержаться от посещения общественных мест, а все приезжающих из-за границы сообщать об этом и соблюдать противоэпидемический режим. Он заверил, что мониторинг ситуации ведется, и оперативные штабы работают круглосуточно.  Также  направлен заказ на приобретение медицинских масок, но и в самом регионе намерены срочно организовать их пошив.

- Рязанская область обеспечена всем необходимым: оборудованием, медикаментами, промышленными и продовольственными товарами. Создан продовольственный запас, который включает все социально значимые продукты, его хватит при отсутствии любых поставок минимум на два месяца, - сообщил Николай Любимов.

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