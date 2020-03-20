Волонтеры в Москве сделают тепловые портреты домов

В Москве с 21 по 24 марта волонтеры поставят "диагнозы" жилым домам, сделав с помощью тепловизоров их портреты. Зачем? А чтобы посмотреть, откуда "убегает" тепло, а вместе с ним и деньги, потраченные на отопление.

Акция проходит впервые. Волонтеры уже объехали пять городов: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Архангельск, Вологду и Череповец. И вот подоспела очередь Москвы. Добровольцы за четыре дня рассчитывают снять до двадцати разноплановых домов. Это и "сталинки", и "хрущевки", и "панельки", и новостройки. Оставить заявку на тепловой портрет своего дома можно через социальную сеть "ВКонтакте" - в сообществе проекта "Цвета потери тепла". Достаточно указать адрес и собрать лайки. Возможно, в промежутке между 21 и 24 марта именно к вам во двор заглянут люди с тепловизорами. Правда, свое слово должна сказать и погода - на улице, по словам авторов проекта, должно быть ниже минус двух градусов. В ближайшие выходные, судя по прогнозам синоптиков, как раз немного похолодает.

- Мы обнаружили в других городах, что очень много тепла уходит за пределы квартир через трещины в стенах. Особенно это касается панельных домов, построенных до 2010 года, - объяснила "РГ" волонтер Елена Голикова. - Таким образом, через окна и стены утекает до 60% тепла. Но окна в теплую зиму мы открываем сами.

Для сравнения волонтеры собираются исследовать и исторические здания. Например, Дом Мельникова, Старый Английский двор в Зарядье, Пушкинский музей, Третьяковскую галерею. "Мы выяснили: все, что было построено до конца 19 века, практически не теряет тепла, - говорит Голикова. - Самым теплым из тех, что мы уже сняли, оказался Дом Петра Первого в Вологде, построенный как прототип жилья для низших сословий".

Все снимки с завершением акции найдут свое место на выставке, которая наглядно покажет, сколько тепла теряют наши дома и скольких денег лишаются в зимний сезон жители городов. В следующем году волонтеры акцию планируют повторить - так они хотят привлечь внимание к проблеме и рассказать, что утеплять дома можно за счет средств Фонда капремонта.