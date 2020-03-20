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20.03.2020 13:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

172 амурских проекта победили в конкурсе по поддержке местных инициатив

Текст: Инесса Доценко
В Амурской области рекордное количество муниципалитетов получат средства на реализацию своих проектов. Стали известны победители конкурса по поддержке местных инициатив.

Специалисты областного министерства финансов совместно с региональными депутатами выбрали 172 проекта амурчан. Им окажут материальную поддержку. Каждый проект-участник получит не более миллиона рублей из регионального бюджета.

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- В этом году кратно возросло число поданных заявок - их мы получили 184 от всех 20 районов области. Если в 2018-м в населенных пунктах было проведено 93 схода амурчан и подано 84 заявки, то в 2019-м - 201 сход и 184 заявки. Из них конкурс прошли 172, остальные 12 заявок отклонили. Эти проекты муниципалитетам рекомендовано доработать, чтобы они могли поучаствовать в следующем конкурсе по поддержке местных инициатив, - рассказал первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб.

В рамках инициативного бюджетирования в 2020 году будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, предполагается строительство детских площадок.

В списке проектов, которые больше всего хотят воплотить в жизнь жители Приамурья, - ремонт учреждений культуры, обустройство мест массового отдыха и установка спортивных объектов.

Лидером по количеству заявок стал Ивановский район, от которого поступило 20 предложений.

- Проект по поддержке местных инициатив - отличная возможность для амурчан реализовать задуманное. Жители того или иного населенного пункта сами решают, что нужно сделать, и вносят свой посильный вклад. Мы увеличили финансирование проекта с 80 миллионов рублей в прошлом году до 165 миллионов в нынешнем, что позволило получить финансирование большему количеству интересных и нужных людям проектов благоустройства. Более того, останавливаться на этом мы не будем и планируем выделить еще дополнительные средства, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

В начале года в региональном бюджете на проекты было предусмотрено 110 миллионов рублей. Но, чтобы все 172 проекта смогли получить материальную поддержку из областной казны, власти Приамурья выделили дополнительно 55 миллионов,

Средства в муниципалитеты передадут в апреле, после чего села начнут реализовывать свои проекты. Работы они должны завершить к концу года.

В 2020 году в программе инициативного бюджетирования произошли изменения, она стала более доступной для муниципалитетов. Главное новшество - проекты могут представить в минфин Приамурья не только сельские, но и городские поселения. Теперь возможность воплотить задуманное в жизнь появилась у 17 населенных пунктов: Архара, Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи, Сиваки, Ушумун, Экимчан, Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович, Уруша.

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Кроме этого, увеличилось количество получателей субсидии. Если в 2018-2019 годах от сельского поселения на конкурс можно было представить только одну заявку, то с этого года муниципалитеты вправе подать на участие в программе несколько проектов. Более того, областное министерство финансов снизило процент денежного вклада населения с трех до одного процента.

В прошлом году муниципальные образования региона реализовали 82 проекта. На них минфин Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование - одно из главных условий инициативного бюджетирования. Местные жители вкладывали три процента от всей суммы, а местный бюджет - пять процентов от размера областной субсидии. Большая часть проектов - это обустройство мест массового отдыха населения, установка объектов физической культуры и массового спорта, а также благоустройство учреждений культуры. Некоторые районы-участники в рамках инициативного бюджетирования провели освещение улиц и обустройство мест захоронений.

Кстати

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. Ее участникам удалось благоустроить территорию своих населенных пунктов. В селе Ивановка обустроили территорию, на которой расположено озеро с лотосами, в селе Березовка построили стадион, в селе Владимировка установили хоккейную коробку, а в селе Чигири сделали сквер.

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