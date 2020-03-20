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20.03.2020 09:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Корреспондент "РГ" прошел обследование на коронавирус

Текст: Анна Бондаренко
Вчера во второй половине правительство Приморского края сообщило, что во Владивостоке заработали несколько пунктов, где жители края могут бесплатно обследоваться на коронавирус. Сегодня утром, прихватив паспорт и медицинский полис, я отправилась в одну из поликлиник, чтобы лично узнать, насколько просто или сложно это сделать. Объективных показаний, то есть каких-либо симптомов ОРВИ, катаральных проявлений, как говорят врачи, у меня нет, заграницу давно не выезжала, но журналистский долг обязывает…

По информации властей, взрослые могут пройти обследование в трех поликлиниках по шести адресам. Так, поликлиника № 1 принимает всех желающих в отделениях на улицах Уткинская, 7, Некрасовская, 46 и проспекте Красного Знамени, 47. Легких путей я решила не искать, и отправилась прямиком на Уткинскую - это отделение расположено практически в центре города, и там, по моим прикидкам, людей должно быть больше, чем в других местах, значит, и анализ сдать сложнее.

К кабинету № 104, где берут мазки из носа и зева, к 10 утра скопилась приличная очередь - человек 20. Практически все в масках и неразговорчивы. Называть свои фамилии, имена, фотографироваться, люди отказываются.

"Не хочу светиться, а то потом соседи двери заколотят", - мрачно шутит мужчина лет 35. Но кое-кто все-таки готов перекинуться парой слов. Молодой человек рассказывает, что на днях они с подругой они вернулись из США, чувствуют себя хорошо, но решили убедиться, что с ними и в самом деле все в порядке.

Женщина, которая пришла вместе с дочерью лет 20, эмоционально рассказывает, что девушка больна. Уже несколько дней у нее держится температура, вызывали "скорую", но в больницу дочь не положили, а ей, между тем, лучше ей не становится.

Фото: iStock
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- Она недавно вернулась из Москвы, возможно, там у нее были контакты с заболевшими. Почему ее сразу не госпитализировали? Мы всей семьей готовы были сдать анализы на коронавирус, но нас на исследования не направили. Вчера вечером узнали, что можно пройти обследование, и с самого утра уже здесь! - нервничает она.

Молодой парень неохотно бурчит, что пришел не по доброй воле, а по распоряжению работодателя, который отправил его, недавно вернувшегося из отпуска в Таиланде, за справкой.

- Но Таиланд не входит в список опасных стран, - реагирую я. Он в ответ пожимает плечами.

Прием длится не больше пяти минут. Отработанным движением медсестра проводит манипуляцию: ватную палочку в нос, в пробирку, еще одну в горло, и снова в пробирку. Остальное время второй специалист записывает контактные данные. Обязательно узнают, не был пациент за границей, если "да", то где именно и как долго, выясняют номер телефона и фактический адрес. Пациенты тоже задают вопросы, и самый распространенный - когда будут готовы результаты.

На них, поясняет заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Владивостокской поликлиники № 1 Ольга Хмырова, отводится 3-5 рабочих дней. Если пациенту нужна справка, то получить ее он сможет через 5 дней, когда результаты будут готовы гарантировано, у нее или в кабинете инфекциониста.

Исследования идут метолом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Он основан на принципах молекулярной биологии, обладает высокой чувствительностью: с его помощью можно обнаружить даже единичные копии вирусов, то есть, исследование, по сути, дает общий ответ - инфицирован ли пациент.

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В поликлинике анализы не делают: пробирки будут возить в лабораторию особо опасных инфекций, которая входит в структуру регионального управления Роспотребнадзора.

- Если будет подтвержденный положительный результат, мы приедем к пациенту на дом, сделаем дополнительный забор материала и уже его отправим для подтверждения в новосибирский Центр вирусологии "Вектор", - поясняет собеседница "РГ".

За первые два часа анализы сдали больше 20 человек, еще 15 - в двух других отделениях поликлиники. Ольга Хмырова надеется, что ажиотаж временный и продержится первые несколько дней. При этом она рассказывает, что им в последние несколько недель звонили люди, которые просили взять у них анализы, некоторые обещали "любые деньги".

Кстати

В поликлинике № 6, где анализы на коронавирус берут по двум адресам, предложили прийти по любому из удобных. Прием идет без записи в порядке живой очереди. Прийти можно в рабочий день с 8 до 20 часов и в субботу с 9 до 15-и. В поликлинике № 9 оператор по имени Оксана ответила, что, к сожалению, на сегодня прием окончен, и в их поликлинике сдать анализ можно только в понедельник. "Поток звонков очень большой, со вчерашнего дня к нам постоянно обращаются с этим вопросом", - сказала она.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Приморье не отмечено ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом.

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