Корреспондент "РГ" прошел обследование на коронавирус

Вчера во второй половине правительство Приморского края сообщило, что во Владивостоке заработали несколько пунктов, где жители края могут бесплатно обследоваться на коронавирус. Сегодня утром, прихватив паспорт и медицинский полис, я отправилась в одну из поликлиник, чтобы лично узнать, насколько просто или сложно это сделать. Объективных показаний, то есть каких-либо симптомов ОРВИ, катаральных проявлений, как говорят врачи, у меня нет, заграницу давно не выезжала, но журналистский долг обязывает…

По информации властей, взрослые могут пройти обследование в трех поликлиниках по шести адресам. Так, поликлиника № 1 принимает всех желающих в отделениях на улицах Уткинская, 7, Некрасовская, 46 и проспекте Красного Знамени, 47. Легких путей я решила не искать, и отправилась прямиком на Уткинскую - это отделение расположено практически в центре города, и там, по моим прикидкам, людей должно быть больше, чем в других местах, значит, и анализ сдать сложнее.

К кабинету № 104, где берут мазки из носа и зева, к 10 утра скопилась приличная очередь - человек 20. Практически все в масках и неразговорчивы. Называть свои фамилии, имена, фотографироваться, люди отказываются.

"Не хочу светиться, а то потом соседи двери заколотят", - мрачно шутит мужчина лет 35. Но кое-кто все-таки готов перекинуться парой слов. Молодой человек рассказывает, что на днях они с подругой они вернулись из США, чувствуют себя хорошо, но решили убедиться, что с ними и в самом деле все в порядке.

Женщина, которая пришла вместе с дочерью лет 20, эмоционально рассказывает, что девушка больна. Уже несколько дней у нее держится температура, вызывали "скорую", но в больницу дочь не положили, а ей, между тем, лучше ей не становится.

- Она недавно вернулась из Москвы, возможно, там у нее были контакты с заболевшими. Почему ее сразу не госпитализировали? Мы всей семьей готовы были сдать анализы на коронавирус, но нас на исследования не направили. Вчера вечером узнали, что можно пройти обследование, и с самого утра уже здесь! - нервничает она.

Молодой парень неохотно бурчит, что пришел не по доброй воле, а по распоряжению работодателя, который отправил его, недавно вернувшегося из отпуска в Таиланде, за справкой.

- Но Таиланд не входит в список опасных стран, - реагирую я. Он в ответ пожимает плечами.

Прием длится не больше пяти минут. Отработанным движением медсестра проводит манипуляцию: ватную палочку в нос, в пробирку, еще одну в горло, и снова в пробирку. Остальное время второй специалист записывает контактные данные. Обязательно узнают, не был пациент за границей, если "да", то где именно и как долго, выясняют номер телефона и фактический адрес. Пациенты тоже задают вопросы, и самый распространенный - когда будут готовы результаты.

На них, поясняет заведующая санитарно-эпидемиологическим отделом Владивостокской поликлиники № 1 Ольга Хмырова, отводится 3-5 рабочих дней. Если пациенту нужна справка, то получить ее он сможет через 5 дней, когда результаты будут готовы гарантировано, у нее или в кабинете инфекциониста.

Исследования идут метолом ПЦР - полимеразной цепной реакции. Он основан на принципах молекулярной биологии, обладает высокой чувствительностью: с его помощью можно обнаружить даже единичные копии вирусов, то есть, исследование, по сути, дает общий ответ - инфицирован ли пациент.

В поликлинике анализы не делают: пробирки будут возить в лабораторию особо опасных инфекций, которая входит в структуру регионального управления Роспотребнадзора.

- Если будет подтвержденный положительный результат, мы приедем к пациенту на дом, сделаем дополнительный забор материала и уже его отправим для подтверждения в новосибирский Центр вирусологии "Вектор", - поясняет собеседница "РГ".

За первые два часа анализы сдали больше 20 человек, еще 15 - в двух других отделениях поликлиники. Ольга Хмырова надеется, что ажиотаж временный и продержится первые несколько дней. При этом она рассказывает, что им в последние несколько недель звонили люди, которые просили взять у них анализы, некоторые обещали "любые деньги".

Кстати

В поликлинике № 6, где анализы на коронавирус берут по двум адресам, предложили прийти по любому из удобных. Прием идет без записи в порядке живой очереди. Прийти можно в рабочий день с 8 до 20 часов и в субботу с 9 до 15-и. В поликлинике № 9 оператор по имени Оксана ответила, что, к сожалению, на сегодня прием окончен, и в их поликлинике сдать анализ можно только в понедельник. "Поток звонков очень большой, со вчерашнего дня к нам постоянно обращаются с этим вопросом", - сказала она.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Приморье не отмечено ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом.