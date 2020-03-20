Курильские острова связал еще один авиарейс

Хорошая новость не только для местных жителей, но и для туристов: в летнем расписании пассажирского авиасообщения между Курильскими островами появился дополнительный рейс.

Самый востребованный из маршрутов связывает аэропорты Менделеево на Кунашире и Крабозаводское на Шикотане. На этом направлении добавится еще один рейс. Пересечь по воздуху пролив между соседними островами можно будет трижды в неделю.

Регулярные полеты между островами Курильской гряды - Итурупом, Кунаширом и Шикотаном - продлятся с 29 марта по 24 октября 2020 года. Выполнять их будут на вертолетах Ми-8МТВ1.

Продолжительность полета между Кунаширом и Шикотаном составляет примерно полчаса, стоимость билета в одну сторону - 2300 рублей. В такую же сумму обойдется полет между Шикотаном и Итурупом, хотя лететь придется вдвое дольше. Чтобы добраться с Кунашира на Итуруп, надо провести в винтокрылой машине чуть больше часа. И тариф здесь выше - 3100 рублей. В эти суммы входит багаж (20 килограммов) и пять килограммов ручной клади.

Полеты из аэропорта Ясный (Итуруп) в Крабозаводское и обратно вертолет будет совершать по понедельникам и средам, а с Кунашира в аэропорт Курильска - только по воскресеньям. Расписание составлено с учетом удобных стыковок с рейсами из Южно-Сахалинска. На Итуруп и Кунашир из областного центра самолеты летают ежедневно. И у пассажиров есть возможность по понедельникам и средам в течение одного дня добраться с Сахалина на Шикотан через Итуруп, а по вторникам, средам и пятницам - с Шикотана в Южно-Сахалинск через Кунашир.

Пассажирское авиасообщение между Курильским и Южно-Курильским районами запущено в 2019 году по инициативе правительства региона. А между Кунаширом и Шикотаном вертолеты начали летать на два года раньше. Это повысило транспортную доступность трех курильских островов, на которых проживает более 17 тысяч человек.