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20.03.2020 05:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курильские острова связал еще один авиарейс

Текст: Евгения Шерешевская (Южно-Сахалинск)
Хорошая новость не только для местных жителей, но и для туристов: в летнем расписании пассажирского авиасообщения между Курильскими островами появился дополнительный рейс.
Аэропорт Ясный на острове Итуруп. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Аэропорт Ясный на острове Итуруп. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Аэропорт Ясный на острове Итуруп. Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Самый востребованный из маршрутов связывает аэропорты Менделеево на Кунашире и Крабозаводское на Шикотане. На этом направлении добавится еще один рейс. Пересечь по воздуху пролив между соседними островами можно будет трижды в неделю.

Курильскую программу признали одной из самых эффективных

Регулярные полеты между островами Курильской гряды - Итурупом, Кунаширом и Шикотаном - продлятся с 29 марта по 24 октября 2020 года. Выполнять их будут на вертолетах Ми-8МТВ1.

Продолжительность полета между Кунаширом и Шикотаном составляет примерно полчаса, стоимость билета в одну сторону - 2300 рублей. В такую же сумму обойдется полет между Шикотаном и Итурупом, хотя лететь придется вдвое дольше. Чтобы добраться с Кунашира на Итуруп, надо провести в винтокрылой машине чуть больше часа. И тариф здесь выше - 3100 рублей. В эти суммы входит багаж (20 килограммов) и пять килограммов ручной клади.

Фото: iStock
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Полеты из аэропорта Ясный (Итуруп) в Крабозаводское и обратно вертолет будет совершать по понедельникам и средам, а с Кунашира в аэропорт Курильска - только по воскресеньям. Расписание составлено с учетом удобных стыковок с рейсами из Южно-Сахалинска. На Итуруп и Кунашир из областного центра самолеты летают ежедневно. И у пассажиров есть возможность по понедельникам и средам в течение одного дня добраться с Сахалина на Шикотан через Итуруп, а по вторникам, средам и пятницам - с Шикотана в Южно-Сахалинск через Кунашир.

Пассажирское авиасообщение между Курильским и Южно-Курильским районами запущено в 2019 году по инициативе правительства региона. А между Кунаширом и Шикотаном вертолеты начали летать на два года раньше. Это повысило транспортную доступность трех курильских островов, на которых проживает более 17 тысяч человек.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Курильские острова

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