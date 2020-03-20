На Камчатке МЧС объявило лавинную опасность

В Камчатском крае, из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок, объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное управление МЧС.

С 21 по 23 марта возможен самопроизвольный сход снега в Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также в Кроноцком заповеднике. Аналогичные случаи вероятны около Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителей просят следить за местонахождением своих детей.