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20.03.2020 05:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке МЧС объявило лавинную опасность

Текст: Артем Красиков

В Камчатском крае, из-за повышенной опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок, объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное управление МЧС.
В Мурманской области при сходе лавины погиб альпинист

С 21 по 23 марта возможен самопроизвольный сход снега в Петропавловске-Камчатском, Усть-Большерецком, Елизовском, Соболевском, Быстринском, Мильковском и Усть-Камчатском районах, а также в Кроноцком заповеднике. Аналогичные случаи вероятны около Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Спасатели рекомендуют руководителям организаций, ведущих работы в горах, туристам, спортсменам и охотникам принять повышенные меры безопасности и воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни. Родителей просят следить за местонахождением своих детей.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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