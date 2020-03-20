Овчарка Жом из Забайкалья признана лучшей пограничной собакой

Лучшей собакой пограничной службы по версии Международного выставочного рейтинга Best Russian Dog стала немецкая овчарка по кличке Жом из Забайкалья. Хозяин победителя - сотрудник кинологического расчета погрануправления ФСБ России по Забайкальскому краю Шамиль Абакаров.

По данным ГТРК "Чита", итоги международного выставочного конкурса подвели накануне. Собак оценивали заочно - по присланным анкетам с описанием заслуг. Служебный пес Жом заслужил признание жюри за высокие результаты и безупречную выучку.

Собака служит на пограничной заставе девять лет, со своим кинологом Шамилем Абакровым они стали практически легендой. Они не раз задерживали нарушителей государственной границы. В 2017 году за считанные минуты задержали гражданина Танзании, который ночью преодолел инженерно-технические сооружения на российско-китайской государственной границе и пытался скрыться. За это Жом получил первый в своей карьере жетон "За отличие в службе". И не последний.

Наград у овчарки хватает. Недавно, например, на пару с кинологом она выследила и задержала нарушителя границы, который прятался в норе. А еще Жом помогает отыскивать наркотики, которые пытаются повезти через границу.