Новости

Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса 16:00
Развенчиваем многочисленные мифы о применении антифризов 16:00
В Якутии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса 15:58
Кабмин рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заболевших коронавирусом 15:55
У лыжника Рыбкина коронавирус не подтвердился 15:52
Рэпер Дрейк самоизолировался после "коронавирусной" вечеринки 15:49
Овчарка Жом из Забайкалья признана лучшей пограничной собакой 15:42
В Челябинске суд признал моральный вред от потери домашнего питомца 15:40
Банк России расширяет программу рефинансирования кредитов МСП 15:35
Аэропорт Жуковский отменил все международные рейсы 15:28
В Астрахани пациент тубдиспансера зарезал соседа по палате 15:23
В Барнаульском зоопарке показали новорожденных камышовых котят 15:21
Океанологи рассказали о росте числа паразитов в рыбе для суши в 300 раз 15:15
Нотариальные конторы не приостанавливают работу из-за коронавируса 15:11
Минюст ограничит личный прием граждан с 23 марта 15:10
Исследование китайских врачей обозначило угрозу коронавируса еще год назад 15:09
Azur Air прекращает на месяц все полеты из России 15:07
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус 15:05
В Болгарии рассказали, что общего между парламентом и цыганским кварталом 15:01
Ространснадзор приостанавливает плановые проверки из-за коронавируса 15:01
Снова отзыв: на этот раз на ремонт приглашают дорогие Mercedes-Benz 15:01
В Пулково закрыли посадочную галерею для части рейсов из-за рубежа 14:56
Вышел трейлер комедийного метал-хоррора "Мы призываем тьму" 14:55
"Яндекс" поддержит водителей и курьеров с коронавирусом 14:55
В Приднестровье винзавод перешел на производство антисептика 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Россиян попросили воздержаться от туристических поездок
Россиян попросили воздержаться от туристических поездок
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 15:42
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Овчарка Жом из Забайкалья признана лучшей пограничной собакой

Текст: Екатерина Дементьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лучшей собакой пограничной службы по версии Международного выставочного рейтинга Best Russian Dog стала немецкая овчарка по кличке Жом из Забайкалья. Хозяин победителя - сотрудник кинологического расчета погрануправления ФСБ России по Забайкальскому краю Шамиль Абакаров.

Фото: Фото: iStock
Биологи объяснили острое чутье и мокрый нос собак

По данным ГТРК "Чита", итоги международного выставочного конкурса подвели накануне. Собак оценивали заочно - по присланным анкетам с описанием заслуг. Служебный пес Жом заслужил признание жюри за высокие результаты и безупречную выучку.

Собака служит на пограничной заставе девять лет, со своим кинологом Шамилем Абакровым они стали практически легендой. Они не раз задерживали нарушителей государственной границы. В 2017 году за считанные минуты задержали гражданина Танзании, который ночью преодолел инженерно-технические сооружения на российско-китайской государственной границе и пытался скрыться. За это Жом получил первый в своей карьере жетон "За отличие в службе". И не последний.

Наград у овчарки хватает. Недавно, например, на пару с кинологом она выследила и задержала нарушителя границы, который прятался в норе. А еще Жом помогает отыскивать наркотики, которые пытаются повезти через границу.

Общество Природа Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Забайкальский край Чита

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Песков рассказал об отличном самочувствии Путина
Роспотребнадзор начал испытание вакцины против COVID-19
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии