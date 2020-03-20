В ДФО авария на электросетях задержала движение 39 поездов

На Дальнем Востоке 39 пассажирских и грузовых поездов нарушили график движения из-за обрыва линий электропередачи в Приморье после снегопада и сильного ветра. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго РФ.

Приморцы были предупреждены об ухудшении погоды в связи с подходом к краю циклона.

Дождь и дождь со снегом прошли на большей территории края в отдельных районах наблюдались сильные осадки, гололед. Снег налип на электропровода, дул сильный ветер. В результате без электричества в разное время оставались более 88 тысяч человек в 78 населенных пунктах края.

"Зафиксирован сбой в движении двух пассажирских, двух пригородных и 35 грузовых поездов", - говорится в справке САЦ.

Как сообщает Примргидромет, самый сильный ветер отмечался во Владивостоке, ночью порывы ветра достигали 32 метров секунду. Много осадков выпало в Кавалеровском, Тернейском и Анучинском районах и в городе Уссурийске.