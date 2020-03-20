В Хабаровский край завезли коронавирус из Италии

В Хабаровском крае официально зафиксировано три случая заражения коронавирусной инфекцией. Всех заболевших госпитализировали в инфекционное отделение клинической больницы №10 в Хабаровске. Пациенты размещены в отдельных боксах.

Как сообщили ТАСС в региональном минздраве, все трое ранее посещали Италию, вероятнее всего вирус они подхватили именно там. Уже дома у туристов появились симптомы простуды, они вызвали врачей на дом.

Болезнь протекает в легкой форме, пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Сейчас выясняется, с кем носители коронавируса COVID-19 успели вступить в контакт прежде, чем были изолированы.

Это первые в крае случаи заражения новой инфекцией.