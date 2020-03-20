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20.03.2020 03:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии официально подтвержден первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Маргарита Игнатьева. Кроме того, она отметила, что предварительно выявлен еще один случай подозрения на коронавирус.

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- В вирусологической лаборатории управления Роспотребнадзора дала положительный результат еще одна проба. Это человек из ближнего круга общения заболевшего. Итого у нас в республике один официально подтвержденный случай и шесть случаев с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сказала главный санитарный врач Якутии.

Первым заболевшим стал руководитель компании ЯТЭК, прибывший в Якутск из Швейцарии. Его ближний круг общения - это работники компании.

По словам Игнатьевой, все шесть подозрительных проб будут направлены на проверку в Новосибирск в пятницу. Результаты анализов станут известны в начале следующей недели.

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