Новости

Женщинам с анорексией и булимией посоветовали уйти в VR 17:31
На рейсе Камрань-Чита пассажиры усмирили авиадебошира 17:30
Севастопольский театр покажет спектакли онлайн 17:29
Минпромторг и Минсельхоз ввели мониторинг запасов продовольствия в РФ 17:29
Между Россией и Беларусью продолжат ходить только два поезда 17:24
В Белгороде экс-чиновника осудили на семь лет за взятку 17:22
В Японии коронавирусом заразились более тысячи человек 17:20
США испытали гиперзвуковую ракету 17:16
В Москве усилят контроль за вывозом отходов 17:04
Найден 400-летний артефакт могущественного клана Кэмпбеллов 17:02
Lada на украинском ЗАЗе: Renault осталась довольна качеством сборки 17:00
В Подмосковье зафиксирован новый случай коронавируса 16:54
Volkswagen сделал из любимого фургона хиппи современный электрокар 16:50
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии 16:46
В Петербурге появится институт истории и блокады Ленинграда 16:42
Ушел из жизни историк литературы Олег Коростелев 16:41
Горячая линия "Стопкоронавирус" за три дня работы приняла 19 тысяч звонков 16:33
В Подмосковье ребенка бросили с запиской о передаче в детский дом 16:26
Китайский партнер Daimler AG скопировал одну из его моделей 16:25
Около теплосетей запретят ставить гаражи и устраивать огороды 16:19
Путин по телефону обсудил с Токаевым меры борьбы против коронавируса 16:16
Семь советов для сохранения семьи во время самоизоляции от COVID-2019 16:08
Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса 16:00
Развенчиваем многочисленные мифы о применении антифризов 16:00
В Якутии зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем заменить антисептики против коронавируса
Чем заменить антисептики против коронавируса
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Как техникумы и колледжи могут организовать онлайн-обучение
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
20.03.2020 16:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Самарскими учеными создана математическая модель, которая позволяет прогнозировать ситуации по распространению опасных вирусных инфекций. Она поможет противостоять заражению коронавирусом, сообщили "РГ" в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

Ученые самарского университета и автономного университета Барселоны уже несколько лет работают над математической моделью распространения опасных вирусных инфекций. До сих пор они рассматривали различные аспекты передачи болезней среди животных. Но, по мнению ученых, модель можно применить и к инфекционным заболеваниям человека, в том числе к коронавирусу.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Биолог рассказал, почему COVID-19 со временем переболеет вся планета

В своей разработке ученые учитывают множество факторов и постоянно изменяющихся данных. В том числе уровни смертности и рождаемости, отсутствие или наличие иммунитета после выздоровления, объемы и запасы кормовой базы.

- Когда речь идет о развитии болезни внутри одного организма, то может иметь место явление "мнимого исчезновения". Обнаружить возбудителей заболевания не удается только потому, что биологический материал для анализов брали именно в период "мнимого исчезновения". Это перекликается с тем, что у ряда людей, которых считали выздоровевшими от коронавируса, через какое-то время обнаруживали рецидивы болезни, - пояснила профессор университета Елена Щепакина.

Согласно гипотезе самарских ученых, популяция микроорганизмов может сокращаться до исчезающе малых размеров, а через некоторое время ее размеры нарастают, причем взрывным образом.

Что касается распространения инфекции в популяции, то ученые в своей модели анализируют критические значения параметров и максимальные риски.

Фото: Роспотребнадзор
Российские ученые сделали первое фото коронавируса

- Наша модель распространения вирусной инфекции предполагает принципиальную возможность неконтролируемого развития событий. Поэтому мы считаем, что никакая предосторожность в текущей ситуации по коронавирусу не может быть излишней, - предупредила ученый.

По словам профессора, пояснить понятие критического режима и критических явлений проще всего на примере из теории горения. Процесс может протекать плавно и безопасно, но при изменении параметров горение может быть настолько интенсивным, что становится очень опасным и сопровождается так называемым тепловым взрывом.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Асад обсудили продвижение политического процесса в Сирии
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
Банк России снизил курс доллара почти до 78 рублей
Шойгу: Весенний призыв в армию не будет переноситься
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии