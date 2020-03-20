Cамарские ученые нашли способ предсказания вспышек коронавируса

Самарскими учеными создана математическая модель, которая позволяет прогнозировать ситуации по распространению опасных вирусных инфекций. Она поможет противостоять заражению коронавирусом, сообщили "РГ" в пресс-службе Самарского национального исследовательского университета имени Королева.

Ученые самарского университета и автономного университета Барселоны уже несколько лет работают над математической моделью распространения опасных вирусных инфекций. До сих пор они рассматривали различные аспекты передачи болезней среди животных. Но, по мнению ученых, модель можно применить и к инфекционным заболеваниям человека, в том числе к коронавирусу.

В своей разработке ученые учитывают множество факторов и постоянно изменяющихся данных. В том числе уровни смертности и рождаемости, отсутствие или наличие иммунитета после выздоровления, объемы и запасы кормовой базы.

- Когда речь идет о развитии болезни внутри одного организма, то может иметь место явление "мнимого исчезновения". Обнаружить возбудителей заболевания не удается только потому, что биологический материал для анализов брали именно в период "мнимого исчезновения". Это перекликается с тем, что у ряда людей, которых считали выздоровевшими от коронавируса, через какое-то время обнаруживали рецидивы болезни, - пояснила профессор университета Елена Щепакина.

Согласно гипотезе самарских ученых, популяция микроорганизмов может сокращаться до исчезающе малых размеров, а через некоторое время ее размеры нарастают, причем взрывным образом.

Что касается распространения инфекции в популяции, то ученые в своей модели анализируют критические значения параметров и максимальные риски.

- Наша модель распространения вирусной инфекции предполагает принципиальную возможность неконтролируемого развития событий. Поэтому мы считаем, что никакая предосторожность в текущей ситуации по коронавирусу не может быть излишней, - предупредила ученый.

По словам профессора, пояснить понятие критического режима и критических явлений проще всего на примере из теории горения. Процесс может протекать плавно и безопасно, но при изменении параметров горение может быть настолько интенсивным, что становится очень опасным и сопровождается так называемым тепловым взрывом.