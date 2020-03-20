При взрыве газа в Перми погиб человек

В Перми в одной из квартир жилого дома на улице Чернышевского произошел взрыв бытового газа, сообщает новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник.

В результате чрезвычайного происшествия погиб один человек, который в момент взрыва находился в квартире. От взрыва пострадали окна многоквартирного дома - большинство из них разбиты. Несущие конструкции здания не повреждены.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.