В Казани появилась служба доставки продуктов для одиноких пенсионеров

В Казани открылась горячая линия для одиноких пожилых граждан в связи с угрозой распространения коронавируса. Пенсионеры смогут заказать по телефону на дом доставку продуктов питания и лекарств, чтобы лишний раз не выходить в общественные места.

По данным Роспотребнадзора люди в возрасте от 60 лет особенно подвержены воздействию COVID-19. При заболевании высок риск осложнений, в том числе вирусной пневмонии.

Обеспечивать пожилых всем необходимым будут специально сформированные отряды из соцработников и волонтеров.

В мэрии Казани подчеркивают, что покупка продуктов и лекарств, оплата коммунальных платежей будет производиться за счет пенсионеров.

Звонки от пожилых граждан, проживающих в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах, будут приниматься по телефону: +7(843)519-34-06; в Вахитовском и Приволжском районах: +7(843)264-30-86; в Кировском и Московском районах: +7(843)557-76-10; в Советском районе: +7(843)272-17-97.