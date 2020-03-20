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20.03.2020,  
17:20
Текст:  Олег Корякин (Казань)

В Казани совершил полет второй прототип бомбардировщика Ту-22М3М

В Казани впервые поднялся в воздух второй прототип ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М. Испытания провел Казанский авиационный завод (входит в ОАК).

Как сообщили "Интерфакс" в пресс-службе компании "Туполев", полет позволил оценить взлетно-посадочные характеристики самолета и проверить работу информационно-управляющей системы.

Фото: Пресс-служба Минобороны России
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В ближайшее время начнутся испытательные полеты Ту-22М3М.

Напомним, его "старший брат", первый опытный образец, впервые поднялся в небо в конце 2018 года. В настоящий момент известно, что он совершил около 20 полетов в ходе испытаний. Все они прошли успешно.

Модернизированный ракетоносец превосходит своего предшественника - "ветерана" холодной войны Ту22М - как в скорости, так и в дальности полета.

Самолет способен разгоняться свыше 2 тысяч километров в час. А радиус действия, достигающий 6 тысяч километров, может увеличиться до 8 тысяч.

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