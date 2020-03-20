В Прикамье иностранец заплатил 250 тысяч ради поездки на свадьбу

В Пермском крае гражданин Азербайджана обязан был по решению суда возместить местному жителю ущерб в размере 250 тысяч рублей, причиненный в результате ДТП, но не торопился это делать.

Как пояснили в УФССП России по Пермскому краю, в отношении должника был вынесен запрет на регистрацию на выезд за пределы Российской Федерации. При этом иностранный гражданин был задержан сотрудниками ГИБДД, а его автомобиль по постановлению судебных приставов отправился на штрафстоянку.

На приеме у пристава должник убедился в том, что неоплаченный долг не позволит ему не только пользоваться транспортным средством, но и выехать на родину, где в скором времени должна была состояться свадьба его сестры. Эти обстоятельства побудили его оплатить долг в полном объеме, после чего с гражданина Азербайджана были сняты все ограничения, а исполнительное производство завершено.