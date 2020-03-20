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20.03.2020 16:18
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Игорь Сечин совершил рабочую поездку в Красноярский край

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин побывал с рабочей поездкой в Красноярском крае, где расположены стратегические объекты компании.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края

Игорь Сечин провел встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом, на которой обсуждались ключевые направления совместной работы, в том числе создание центра по подготовке специалистов для работы на объектах компании.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
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Отдельное внимание в ходе встречи было уделено расширению сотрудничества ПАО "НК "Роснефть" с региональными производителями материалов и поставщиками услуг.

Игорь Сечин и Александр Усс также обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве между компанией и Красноярским краем. Документ определяет основные направления сотрудничества по промышленным, финансовым и социальным программам и предусматривает создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для хозяйственной деятельности "Роснефти" в регионе.

Справка

ПАО "НК "Роснефть" вносит существенный вклад в экономику региона. В 2019 году налоговые отчисления компании в бюджет края превысили 25 миллиардов рублей. Стоимость контрактов, заключенных с региональными компаниями, составила более 42 миллиардов рублей. На социальные программы "Роснефть" направила свыше 4,6 миллиарда рублей.

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