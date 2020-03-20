В Красноярске задержали подпольных оружейников

Красноярские полицейские задержали трех жителей краевого центра, которые кустарно переделали и пытались продать автоматы Калашникова.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, информация об оружейниках-нелегалах поступила от сотрудников ФСБ. Трех мужчин задержал в результате спецоперации с привлечением бойцов спецподразделения УФСБ и СОБР краевого управления Росгвардии. Все трое задержанных ранее судимы. У них изъяли два автомата автоматов АК-103.

Как выяснилось, задержанные приобрели два охолощенных (переделанных под стрельбу исключительно холостыми патронами) автомата Калашникова и восстановили их под боевые патроны. Это оружие они намеревались продать. Проведенная экспертиза показала, что автоматы пригодны для стрельбы.

Против подпольных оружейников возбуждено два уголовных дела части 3 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и части 3 статьи 223 К РФ (Незаконное изготовление оружия).

Следствие продолжается. Полиция устанавливает все обстоятельства.