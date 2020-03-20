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20.03.2020 18:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Стали известны подробности состояния врача в Ставрополе, у которой подозревают коронавирус COVID-19. По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, угрозы ее жизни нет.

- Она находится в реанимации, в состоянии средней тяжести. Медики борются за ее жизнь. А мы ждем подтверждения или опровержения диагноза из новосибирской лаборатории, - сообщил глава края на своей странице в Instagram.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Губернатор также подтвердил появившуюся в СМИ и соцсетях информацию, что речь, действительно, идет о главном инфекционисте Ставропольского края. В ответ на комментарий одной из жительниц региона, которая спрашивала, как получилось так, что женщина не прошла карантин после возвращения из-за границы, глава региона ответил, что "спросит у самой пациентки".

"Потому что она безответственная. Выздоровеет, спрошу у нее", - заявил губернатор.

В свою очередь, заместитель главы краевого минздрава Ольга Дроздецкая отметила, что уже определен круг людей, с которыми контактировала пациентка.

- В течение 14 дней люди буду проводить карантинные мероприятия. Но окончательного подтверждения диагноза еще нет, - рассказала она сегодня на брифинге в Ставрополе.

Дроздецкая также добавила, что сейчас состояние пациентки улучшилось, утром ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат. Для подтверждения результатов обследования образцы направлены в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске.

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