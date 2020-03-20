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20.03.2020 17:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Что будет с олимпиадами школьников из-за коронавируса

Текст: Ксения Колесникова
Из-за сложной эпидемиологической обстановки многие олимпиады школьников перенесли финалы или изменили свои форматы на дистанционные. Например, заключительные этапы олимпиады "Ломоносов", "Покори Воробьевы горы" - переносятся на неопределенный срок. Вот что об этом сообщается на официальном сайте.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- "Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников до нормализации эпидемиологической обстановки. Следите за новостями на сайте!".

Фото: iStock
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Очные туры заключительного этапа Московской олимпиады школьников тоже переносятся - по праву, информатике для 10−11 классов, латинскому языку.

Кроме того, уже точно известно, что финалы Всероссийской олимпиады школьников пройдут после 12 мая: все результаты организаторы должны успеть обработать, чтобы ребята получили свои льготы и смогли их использовать для поступления в вуз.

А некоторые финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы перешли в дистанционный формат.

Мнение

Дмитрий Тихонов, директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз-участник Проекта 5-100):

"Сейчас больше всего вопросов связаны с заключительным этапом всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, потому что это самая важная олимпиада, ее победители получают наибольшее число преимуществ и льгот.

Фото: iStock
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Я считаю, что нужно подождать официального решения министерства и операторов, проводящих эту олимпиаду, касательно каждого предмета.

Также стоит отметить, что билеты участникам школьных олимпиад приобретаются за счет выделенных средств и оплачиваются операторами/регионами в зависимости от олимпиады.

Что касается вузовских конкурсов и олимпиад, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого мы практически все олимпиады успели провести.

Если говорить о мероприятиях, которые были запланированы на период школьных каникул, в том числе с участием ребят из других регионов, мы успели вовремя всех оповестить об ограничении публичных мероприятий. Все понимают ситуацию".

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