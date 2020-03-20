Что будет с олимпиадами школьников из-за коронавируса

Из-за сложной эпидемиологической обстановки многие олимпиады школьников перенесли финалы или изменили свои форматы на дистанционные. Например, заключительные этапы олимпиады "Ломоносов", "Покори Воробьевы горы" - переносятся на неопределенный срок. Вот что об этом сообщается на официальном сайте.

- "Московский университет, заботясь о здоровье участников олимпиад, студентов и сотрудников университета, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, принял решение перенести проведение заключительных этапов олимпиад школьников до нормализации эпидемиологической обстановки. Следите за новостями на сайте!".

Очные туры заключительного этапа Московской олимпиады школьников тоже переносятся - по праву, информатике для 10−11 классов, латинскому языку.

Кроме того, уже точно известно, что финалы Всероссийской олимпиады школьников пройдут после 12 мая: все результаты организаторы должны успеть обработать, чтобы ребята получили свои льготы и смогли их использовать для поступления в вуз.

А некоторые финалы Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы перешли в дистанционный формат.

Мнение

Дмитрий Тихонов, директор Центра профориентации и довузовской подготовки Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (вуз-участник Проекта 5-100):

"Сейчас больше всего вопросов связаны с заключительным этапом всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, потому что это самая важная олимпиада, ее победители получают наибольшее число преимуществ и льгот.

Я считаю, что нужно подождать официального решения министерства и операторов, проводящих эту олимпиаду, касательно каждого предмета.

Также стоит отметить, что билеты участникам школьных олимпиад приобретаются за счет выделенных средств и оплачиваются операторами/регионами в зависимости от олимпиады.

Что касается вузовских конкурсов и олимпиад, в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого мы практически все олимпиады успели провести.

Если говорить о мероприятиях, которые были запланированы на период школьных каникул, в том числе с участием ребят из других регионов, мы успели вовремя всех оповестить об ограничении публичных мероприятий. Все понимают ситуацию".