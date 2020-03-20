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20.03.2020 14:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Объявлен конкурс кинодебютов "Региональное кино России"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Команда Фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд Александра Сокурова) при содействии Фонда президентских грантов запустила Федеральный конкурс кинодебютов "Региональное кино России".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Пресс-служба киностудии Proline film
В Петербурге начались съемки фильма про неслучившуюся любовь

Начинающие авторы, режиссеры и сценаристы, от 18 до 35 лет, независимо от образования и сферы деятельности, могут отправить на рассмотрение проекты игровых полнометражных фильмов, один из которых будет запущен уже в 2020 году. Важно, чтобы местом действия будущего фильма был один или несколько регионов России.

Победитель получит полную поддержку в создании полнометражного дебюта.

Съемки фильма будут проведены под художественным руководством Александра Николаевича Сокурова. Продюсерами выступит команда, которая помогла родиться фильмам "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Мальчик русский" Александра Золотухина и другим.

45 участников войдут в сценарный и режиссерский резерв Фонда "Пример интонации",

15 авторов станут лауреатами, их работы попадут в сценарный портфель киностудии "Ленфильм".

Прием заявок - до 15 апреля.

Справка "РГ"

Некоммерческий Фонд поддержки кинематографа "Пример интонации" (Фонд Александра Сокурова) создан в 2013 году. Это единственная в России студия, которая специализируется на съемках кинодебютов. "Мы ищем интересные замыслы, знакомимся с наиболее талантливыми молодыми авторами и полностью организуем съемочный процесс их первых полнометражных фильмов", - сообщают в Фонде.

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