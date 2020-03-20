Политех открыл доступ в Электронную библиотеку студентам всех вузов

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого открыл доступ к Электронной библиотеке СПбПУ для всех желающих, в первую очередь, для студентов российских вузов, переведенных на онлайн-обучение в связи со сложившейся ситуацией.

Библиотека была создана в 1996 году, это один из крупнейших вузовских электронных ресурсов страны. Сейчас в библиотеке содержится более 60 тысяч документов, среди которых: учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, материалы научных конференций, авторефераты диссертаций.

Электронная библиотека вуза популярна у студентов, они активно пользуются её ресурсами во время учебы - общее количество скачиваний за год превышает 5,5 миллионов. Теперь этот цифровой библиотечный ресурс доступен не только политехникам, но и студентам других вузов.

Обратится к сервису электронной библиотеки можно по прямой ссылке или с портала Информационно-библиотечного комплекса СПбПУ.