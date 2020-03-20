"Ростелеком" ускорил интернет на время карантина

Учитывая, что десятки тысяч россиян сейчас вынужденно находятся дома, компания "Ростелеком" ввела комплекс мер, которые позволят абонентам бесперебойно получать услуги связи и дадут возможность с максимальным комфортом переждать сложное время.

Так, для домашних телефонов "Ростелеком" вводит безлимитное общение, звонить бесплатно можно будет не только на местные городские номера, но и на мобильные. Акция будет действовать при звонках на номера "Ростелекома", также бесплатными и безлимитными будут звонки на мобильные телефоны абонентов Tele2 Россия. Услуга обещает быть очень востребованной, ведь сейчас свыше 12 миллионов семей по всей России пользуются домашними телефонами от "Ростелекома", а у Tele2 около 45 млн мобильных абонентов.

Для тех, кто пользуется домашним интернетом, в компании повысят максимальную скорость передачи данных. В "Ростелекоме" говорят, что эта мера позволит обеспечить удобство удаленной работы и онлайн-обучения. Тема актуальна, ведь только в Петербурге свыше 112 тысяч школьников перешли на удаленный формат, в дистанционном режиме обучаются студенты всех вузов и колледжей Северной столицы.

Чтобы скрасить досуг, для пользователей сервиса Wink и интерактивного ТВ "Ростелеком" открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контента для детей. В настоящее время свыше 5,6 миллиона семей пользуется интерактивным телевидением и видеосервисом Wink от "Ростелекома".

Важно, что с клиентов "Ростелекома", которые позже оплатят услуги связи, не будут брать комиссию. В компании говорят, что это сделано, чтобы у абонентов была возможность всегда быть на связи.

- Компания понимает всю сложность текущей ситуации и делает все, чтобы защитить интересы абонентов, которые вынуждены находиться дома. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы. Логично, что вырос спрос на онлайн-кинотеатры - в ответ мы предложили бесплатный доступ к фильмам и сериалам, мультфильмам и лекциям нашего видеосервиса Wink. Среди тех, кто пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации, - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Инициативы "Ростелекома" действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.

Кроме того, в компании приняли решение бесплатно предоставлять ветеранам войны и блокадникам услуги стационарной телефонной связи. Абонентская плата будет отменена с 1 мая.

- Домашние телефоны до сих пор востребованы многими жителями нашей страны, особенно людьми старшего поколения. В преддверии 75-летия Победы "Ростелеком" принял решение предоставить бессрочную возможность бесплатно пользоваться услугами телефонной связи для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех блокадников, где бы они сейчас ни проживали, - подчеркнул Михаил Осеевский.

Ветераны смогут бесплатно пользоваться местной, внутризоновой и междугородной стационарной телефонной связью. Важно, что самим ветеранам не придется собирать справки, куда-то ехать и писать заявление с просьбой отменить плату.

Михаил Осеевский обратился к органам власти субъектов Российской Федерации с просьбой оказать содействие в составлении корректных списков и адресов проживания всех ветеранов войны и жителей блокадного Ленинграда.

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