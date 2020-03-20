В Ленобласти предложили ввести кредитные каникулы из-за COVID-19

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил ввести кредитные каникулы для людей, которые оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии. С этой инициативой он обратился к министру финансов России Антону Силуанову и председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Парламентарий указывает, что сейчас многие граждане переведены на удаленную работу и далеко не всем на предприятиях смогли сохранить тот же самый уровень заработной платы.

Аналогичная ситуация наблюдается в ряде стран Европы. Там банки пошли на то, чтобы ввести кредитные каникулы, поэтому при просрочке выплат никаких санкций не применяют.

Такие же меры поддержки Петров предлагает ввести и в России. Депутат обращает внимание на высокий уровень закредитованности граждан и то, что многие семьи даже при имевшемся уровне дохода с трудом дотягивали до зарплаты.