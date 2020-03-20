В Петербурге малому и среднему бизнесу пообещали поддержку

В правительстве Петербурга начались консультации с представителями малого и среднего предпринимательства для выработки экономических мер поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Консультации проходят как в on-line, так и в off-line формате.

Ожидается, что 21 и 22 марта состоятся консультации с поставщиками, работающими в потребительском сегменте, а также руководством промышленных предприятий.

Также предприниматели могут оставить свои предложения в социальных сетях на страницах профильных комитетов городской администрации.

Меры поддержки призваны не допустить спекуляции, увольнений, обеспечить бесперебойные поставки товаров в магазины. В первую очередь внимание будут обращать на поставки продуктов, лекарств и топлива.